「台中房董」叫外送茶爆下藥迷姦丟14張假鈔 傳播妹斷片「下體疼痛」才知被硬上白嫖

網紅「台中房董」2015年因在夜店把妹、炫富，引發爭議，如今爆出下藥迷姦傳播妹。（翻攝自當事人臉書）

網紅「台中房董」2015年因在夜店把妹、炫富，引發爭議，遭人找黑道動用私刑，甚至半夜還被丟包大肚山公墓，怎料，「台中房董」風波平息後，近日再被爆白嫖、下藥迷昏1名傳播妹，丟14張玩具鈔就離開，事後挨告吞官司。

網路紅人「台中房董」當年進出台中各大夜店酒吧把妹，營照富豪人設，並自稱酒店公關、模特兒經紀等頭銜，但其實是騎腳踏車上夜店，最終因罪人遭黑道動私刑教訓，房董遭頭套絲襪比YA等方式霸凌片曝光，掀起高度關注。未料，台中房董又出事，2022年爆出白嫖事件，近來二審判決出爐。

下藥性侵傳播妹還用假鈔犯案過程全曝光？

據判決書指出，房男透過LINE叫外送茶，稱願以每50分鐘7千元價碼找傳播妹，對方事後派「小虹」前往中市1家男士三溫暖進行性交易，期間小虹在為對方按摩時，房男拿1瓶蜂王膠飲料給她喝，稱「喝了會變漂亮」，但小虹喝完隨即失去意識。小虹清醒後，發現衣物遭脫光且「下體疼痛」，床邊留有14張千元鈔，但拿到櫃台結帳時卻被告知是玩具鈔票，小虹驚覺遭下藥白嫖不甘受辱，憤而報警提告。

全案審理時，房男矢口否認犯行，試圖把事情說成只是「白嫖」，辯稱並未強迫性行為，但法官根據被害人、旅館員工證詞及玩具鈔、飲料空瓶鑑定報案等證據，認定房男同時觸犯以藥劑犯強制性交罪、詐欺得利罪，一審從重依以藥劑犯強制性交罪將他判刑9年。房男不服上訴，二審房男母親提以10萬元與被害人和解，但遭對方拒絕；房男父親則提出房男精神科就診的診斷證明書要求送鑑定，作為法官量刑上的參酌。

對此，法官認為房男犯案矇騙被害人，意識與常人無異，未再送鑑定之必要，因此駁回其上訴，維持原判9年徒刑。仍可上訴。

