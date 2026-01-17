台中打手基地大亂鬥「3殺人犯全潛逃」 6萬網友怒搜長相

台中市 / 綜合報導

2021年台中爆發「打手訓練基地」大亂鬥案，釀成1死3重傷震撼社會，近日再掀波瀾。

因為 繼蔣姓跟段姓 2名嫌犯棄保潛逃後，遭判12年10月定讞的林姓殺人共犯，以5萬元交保後，也未依期到案執行，同樣棄保潛逃。

消息曝光後，相關貼文在網路上迅速發酵，短時間內累積超過6萬人 關注、 上千則留言，不少網友直呼「太扯」，質疑司法制度鬆散，就有網友自行搜尋，公布了3人的照片，引發新一波熱議。

原始連結







更多華視新聞報導

檢察官遭中國列「台獨打手幫凶」 法務部嚴正譴責：堅定捍衛我國司法主權

陳政谷爭議數不清 同行曾覬覦偽造悲母信檢舉

台72無牌改裝機車深夜競飆 苗警溯源台中車行逮4人

