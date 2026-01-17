台中打手訓練基地械鬥1死6傷 3殺人犯棄保潛逃

台中市 / 綜合報導

2021年在台中大雅區發生的打手訓練基地械鬥混戰，造成1死6傷，其中3名涉案人蔣啟勳、段傳叡和林家賢，犯下殺人罪三審定讞，分別各判13年8月、12年10月不等，準備入監服刑前，卻發現他們在交保後陸續棄保潛逃，消息曝光，引起不少民眾感到恐慌。對此台中地檢署說明，當時起訴3人是涉犯參與犯罪組織等罪嫌，而非殺人罪嫌，因此裁定交保，沒想到人跑了，已經發布通緝。

私人籃球外開來好幾輛車，9名男子黑衣蒙面翻過圍牆，拿著空氣槍、棍棒尋仇，場內14人拿刀和球棍回擊，這場大亂鬥造成1死6傷，這是發生在2021年2月台中大雅的械鬥混戰，其中3名涉案人，蔣啟勳、段傳叡和林家賢，經過三審定讞，必須入獄服刑，沒想到各自交保後陸續潛逃，蔣啟勛當初是20萬元交保，後來被判刑13年8個月，沒想到他棄保潛逃，去年4月被通緝，而被判刑12年10月的林家賢和段傳叡，分別是5萬元和20萬元交保，近期也跑了1月發布通緝。

民眾說：「不曉得他是不是個不定時炸彈，或是說他有突發然後又怎樣，那這樣子是不是造成人員恐慌，他們都是犯重罪，然後居然只要幾萬塊，還讓他們有機會逃出來，對加害人越來越好，對被害人越來越差。」

3名犯下殺人重罪的都因為交保後跑了，人不知去向，因此被檢警發布通緝，對此台中地檢署表示，當時起訴3人是涉犯參與犯罪組織等罪嫌，而非殺人罪嫌，針對未來防逃，會以聲請羈押，限制出境出海和科技監控方式，促請法院注意防逃，3名殺人犯接連棄保潛逃，在外面趴趴走，讓不少民眾感到恐慌。

原始連結







