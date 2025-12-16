台中打造全方位急救網

台中市長盧秀燕表示，台中市不斷精進救護能量，也是全國第一個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市是大型城市，設籍人口超過二百八十六萬，加上就學、就醫與居住人口，城市總人口已超過三百萬。市長盧秀燕十六日主持市政會議表示，如此龐大的人口規模，意味著需要非常龐大的緊急救護能量。有關緊急救護工作，尤其是救護車的出勤，是市政中最重要且極具意義的一環，搶救生命，分秒必爭。

盧秀燕表示，為爭取黃金時間，台中市不斷精進救護能量，也是全國第一個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間。感謝消防局同仁，今年度至今救護出勤已近十五萬件，平均每天處理約四百件，任務非常繁重。

廣告 廣告

此外，市府也成立了全國第一支由急診醫師組成的「指導醫師救護義消分隊」，能在重大事故現場提供關鍵的專業支援。緊急救護需要全民共同參與。現在的ＣＰＲ步驟已與過去不同，技術會與時俱進。因此，消防局與各局處合作，推廣最新的急救訓練。可從鼓勵公務同仁進修開始，並拓展至鄰里社區及各業管民間團體，提升全民基礎救護能力。

消防局長孫福佑表示，為因應高救護量能，消防局自一一一年起提升預算，每年救護耗材經費由九百六十萬元增至一千二百四十萬元，並投入逾七千一百一十四萬元推動「提升大台中到院前緊急救護能量計畫」，添購高階生理監視器、影像式喉頭鏡、十二導程心電圖機等設備，導入預立醫療流程，強化到院前心臟停止救護品質。高級救護技術員人數持續成長，預計一一五年將達二百八十五人，成長率百分之一二八，人數為六都第二。

孫福佑說，在措施推動方面，持續汰換老舊救護車，並自一一二年四月起採用高辨識度「巴騰堡格紋」塗裝與強化燈光，提升行車安全。同時，推動「到院前預通知」系統，以數位傳輸取代傳統無線電，為腦中風、心肌梗塞病患爭取黃金急救時間。