台中打造捷運網 智慧交通先行

台中市交通運具YouBike累積騎乘人次突破1.2億、站點高達1731站，是全國最多。（馮惠宜攝）

隨著捷運工程局於民國114年元旦掛牌成立，台中市長盧秀燕正式啟動「捷運七線齊發」宏圖，但面對捷運路網成型動輒須等待20年的現實，台中市交通局推動「智慧交通先行」，交通局長葉昭甫指出，市府已將交通建設全面升級，包括被喻為台中人「生活高速公路」的台74線銜接國道工程陸續通車，以及YouBike站點達到1731站勇奪全國第一。

「七線齊發」雖畫出未來藍圖，但在民意代表眼中卻存在巨大落差。民進黨市議員曾朝榮表示，台中目前僅捷運綠線單線支撐，所謂的智慧交通多為包裝宣傳。他批評，即便YouBike站點數量多，卻常面臨調度失靈、無車可借或無位可還的窘境，且台74線的改善對整體交通紓解有限，根本無法取代捷運。

市議員張芬郁也直言，捷運路網的完整等待期長達20年，所謂的智慧化建設在現階段通勤族看來，更像是「畫餅充飢」。她強調，市民每日出門面臨的是基礎交通環境惡化與號誌不連貫，若無法務實整頓基礎設施，單憑科技神話與數據宣導，恐難以說服長年受困於車陣的通勤大眾。

面對捷運建設長期處於陣痛期的質疑，台中市交通局強調市府正將市民需求化為具體建設，讓進步「看得見、感受得到」。在捷運成網前的過渡期，市府採取「微循環」與「智慧化」雙軌並進。以YouBike為例，目前台中站點已高達1731站，居全國之冠，累積騎乘人次突破1.2億，被視為銜接捷運與公車「最後一哩路」的關鍵。

此外，市府近年完成國1銜接台74線通車，並啟用草湖與六順橋南入匝道，十九甲北出匝道預計於今年通車，可望緩解地方塞車痛點。

除硬體路網縫合，智慧交通平台「台中Go」APP整合了乘車碼、路況查詢與套票功能，讓市民能「一機在手」完成行程規畫。在停車空間方面，市長盧秀燕上任後投入逾百億元興建40多座停車場，並導入車牌辨識、地磁設備及全台首創的AVI影像辨識設備。交通局表示，這些投資不僅是為了提升停車周轉率，更是要在捷運未到位前，透過數位技術縮短尋位時間，降低通勤焦慮。