台中打造綠色殯葬新典範 十年環保葬減碳逾33.8座大安森林公園

《圖說》樹葬強調不立碑、不造墳、不進塔，儀式簡潔又不失心意。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府推動多元環保殯葬政策成果逐年展現，統計自民國105年至114年間，市民選擇樹葬累計2萬2,468件、海葬281件，合計減少約1萬3,085.3噸碳排放量，相當於33.8座大安森林公園一年的碳吸附量，讓人生最後告別轉化為城市永續的具體行動。

民政局長吳世瑋表示，在高齡化社會下，殯葬方式不僅是家庭選擇，更攸關土地利用、能源消耗與環境永續，市府將持續透過政策引導，鼓勵市民採行更友善環境的告別方式。

廣告 廣告

吳世瑋指出，台中市114年死亡人數達到2萬681人，其中選擇樹葬者共3,696件、海葬42件，全年環保葬比例突破18%，相當於每5位市民中就有1人選擇環保葬，顯示市民對永續理念的高度認同。其中，樹葬更成為重要且具代表性的安葬新選擇，因應未來需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3,600穴位，除北屯歸思園已休葬，皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

此外，市府持續擴增樹葬設施量能，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區則預計於116年8月啟用，未來可再增加1,200個以上穴位。同時透過減免樹葬規費措施，鼓勵市民選擇環保葬法，凡採行樹葬者可免收3,000元規費。

自開辦海葬服務以來，105年至114年間累計已有281位先行者選擇回歸大海。今年4月至9月預計辦理6場次聯合海葬，每場提供8個名額，全年可服務48位先行者；並將於今年9月攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣，共同辦理「中彰投苗雲聯合海葬」，透過跨縣市合作整合資源，擴大服務量能。

此外，為減輕家屬經濟與心理負擔，市府持續推動聯合奠祭服務，每月第二及第四週星期三上午於崇德殯儀館景福廳舉行，提供遺體冷藏、禮廳、誦經、入殮及火化等多項免費服務。