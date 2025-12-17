台中打造長照網絡 布局冠全國

台中市首家市立老人復健綜合醫院-bot案。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府深化長照政策布局，目前全市長照床位數已突破一三三０六床，相較一０七年，成長幅度達百分之十七點八趴；ＡＢＣ長照服務據點數量由七八二處大幅增加至一九六八處，成長超過二點五倍，二十九個行政區涵蓋率達百分之一百趴，形成密度高、可近性強的長照服務網絡，量能成長與布局速度領先全國。

衛生局表示，台中市首家市立仁愛綜合長照機構一一三年九月正式營運，佛教慈濟醫療財團法人受託經營，提供兩百床住宿式長照服務，設置六十人失能與失智混合型日間照顧，台中推動市立長照體系的重要里程碑。

台中市首家市立老人復健綜合醫院一一四年九月正式啟用，財團法人中國醫藥大學負責興建與經營，院區附設兩家住宿式長照機構，可提供三百床住宿型長照床位及六十人日間照顧服務。該院以「智慧醫療、醫照合一、全齡照護」為核心理念，整合急性醫療、復健、失智照護與長期照顧資源，成為大台中地區首座提供「急性醫療—慢性照護—長照服務」的一站式整合照護園區，填補中部區域型整合照護的重要缺口。

市府十二月核准設立「衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構」，規劃兩百床住宿式長照床位及三十人日間照顧，成為后里、外埔及周邊地區的重要長照支援據點。

園區型長照布局，「亞洲大學豐富健康產業園區」完成地上權設定，衛生局委託亞洲大學興建附設「私立豐原綜合長照機構」，預計一一五年底前完成設立，屆時可再增加兩百床住宿式長照床位及三十人日間照顧服務。