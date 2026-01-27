台中打造「籃球城市」 全國60校、1200名小將挑戰騰達盃

騰達盃吸引來自北、中、南各縣市約60所學校到訪，集結超過70支國中小隊伍、近1,200位籃球小將參與。





「115年度潭雅神區國小校際騰達盃少年籃球邀請賽」自1月25日至28日於台中市大雅區熱血開打。賽事串聯大雅國中小體育館、騰達球場及中央籃球場同步競技，吸引來自全國各地的熱血籃球少年齊聚台中。市府運動局科長顏蔚雯昨(26)日代表市長盧秀燕及局長游志祥出席開幕儀式，向主辦單位長期深耕基層運動表達誠摯感謝，並為場上的籃球小將加油打氣，勉勵選手在追求勝利之餘，也要勇於挑戰自我、享受競技過程中的純粹快樂。

運動局表示，市府長年推動校園運動普及化，透過優質賽事建立學生規律運動習慣，從小落實團隊合作與勝不驕、敗不餒的運動精神。這屆騰達盃規模宏大，共吸引來自北、中、南各縣市約60所學校到訪，集結超過70支國中小隊伍、近1,200位籃球小將參與。競賽組別涵蓋國小男童六年級、五年級組及中學組，除提供實戰交流的專業平台，更讓孩子在跨縣市的切磋中累積寶貴經驗，建立面對挫折的心理素質與自信心，為基層籃球儲備更強大的發展量能。

運動局指出，騰達盃已發展為台中市極具指標性的基層籃球平台，歷屆參與人數穩定成長，過去甚至曾創下超過百隊、近1,700名選手同場競技的盛況。盧秀燕市長自上任以來，致力推動籃球運動向下扎根，透過活化運動場館空間、媒合民間資源與辦理多元層級賽事，成功帶動運動參與人口。展望未來，市府將持續優化運動環境，規劃更具系統性的培訓資源，讓年輕選手能在安全、完善且符合國際標準的場域中揮灑汗水，穩健提升台中作為運動城市的發展競爭力。

運動局說明，除推廣校園體育，市府亦致力於將台中打造為國際「籃球城市」，透過連年承辦職業聯賽、3x3 國際賽及各類社區盃賽，成功結合硬體設施與軟體活動，帶動全民運動熱潮，其中備受矚目的ABSOLUTE 3x3聯盟賽將第7度選址台中，屆時台中火車站將變身國際級球場，此賽事不僅獲得 FIBA 官網專文推廣，台中火車站更曾榮獲「年度最佳場地獎」，成功將在地地標轉化為體育舞台。市府未來將進一步整合區域觀光特色，落實有系統的運動人才銜接機制，讓更多孩子愛上籃球、安全運動。

昨日開幕式，立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢、運動局科長顏蔚雯、教育局督學李昭嫻、大雅區公所主任秘書邱文宏、大雅國中校長黃正隆、豐陽國中校長林純夙、新平國小校長李秀櫻、仁武國小校長潘芊邑、大雅區教育發展協會理事長林鴻達、慶大興業董事長呂鳳珠、榮昌茂企業有限公司代表陳鉦翰以及永興宮副主任陳茂樹等均親自到場，另市議員吳建德、徐瑄灃、賴朝國、羅永珍等服務處亦派代表出席。

