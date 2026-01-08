台中拍板跟進北市 115學年度起公立國中小營養午餐全面免費

台北市拍板公立國中小營養午餐全面免費，其餘縣市是否跟進引發高度關注與討論，台中市長盧秀燕今(8)日臨時召開記者會，宣布自115學年度起，台中市公立國中小將全面實施免費營養午餐政策，預估約21.4萬名學生受惠，市府每年財政支出將增加約25億至30億元。

盧秀燕表示，營養午餐已是現代教育體系中不可或缺的一環，不僅關係學生健康，也有助減輕家庭經濟負擔，她指出，台中市長期將教育列為施政重點，教育預算占總預算比例持續居六都之首，即便在財政壓力下，市府仍決定推動此項政策，作為對下一代的投資。

廣告 廣告

市府初步估算，115學年度公立國中小學生人數約21萬4千人，若以每餐60至70元計算，一年所需經費約25億至30億元，為確保政策如期上路，市府將於今年3月的台中市議會定期會中提出追加預算案，盧秀燕也呼籲議會支持相關經費，共同促成政策落實。

盧秀燕進一步指出，目前六都中，台北市與桃園市已實施免費營養午餐，顯示相關措施已逐漸成為整體教育政策趨勢，她強調，台中資源相對有限，但在此情況下更應展現照顧孩子的決心，確保學生不因家庭背景影響受教權益。

台中市政府表示，過去公立學校的營養午餐補助多以弱勢學生為主，此次全面實施免費政策，期盼讓學生在校期間獲得更完善的營養照顧，同時減輕家長負擔，進一步提升學習環境品質。