台中拍21米高嚕嚕米「攤販當背景」 議員：盧市府城市美學？

台中市政府在市民廣場設置21公尺高的「巨型嚕嚕米」，違規攤商大量聚集。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府為中台灣燈會暖身，在西區市民廣場設置21公尺高的「巨型嚕嚕米」(姆明)，吸引拍照打卡，卻衍生違規擺攤亂象。市議員黃守達批評，原本是城市行銷的亮點，北歐精靈卻被雜亂流動攤位包圍，形成民眾打卡拍嚕嚕米，攤販當背景，這就是盧市府的城市美學嗎？

黃守達指出，早在巨型嚕嚕米設置之初，已將相關違規設攤情形向市府反映，要求加強稽查與現場管理，但沒想到盧市長風光辦記者會才過1週，攤商就通通回來了，原本是城市行銷的亮點，卻因違規攤商大量聚集，嚴重影響景觀，變成民眾拍照嚕嚕米，攤商當背景的荒誕景象。

廣告 廣告

黃守達說，昨天查看發現，攤販亂象故態復萌，立刻要求觀旅局會同建設局處理，現場等了將近1小時，市府不僅無任何作為，攤商還越聚越多，賣玩具、賣香腸紅茶的一應俱全，號稱的24小時保全宛如虛設，非常離譜。

市民廣場是西區重要公共開放空間，黃守達說，設置大型展品本應同步規劃人流動線、攤販管制與清潔維護，避免衍生亂象，市府只顧活動曝光，忽略場地管理，導致違規攤商猖獗，影響市民權益。

市民廣場違規擺攤亂久已久，每逢活動，違規情形更惡化，市府卻一再放任，讓攤商四處開花，黃守達說，若要兼顧民生經濟，就應該妥善規劃設攤空間，不能違規占用公共空間。

市府回應，保全人員發現後予以勸導及勸離，違規攤販如不配合，建設局將聯合員警進行稽查取締，最高可罰6000元罰鍰。

建設局說，違規擺攤將依《台中市公園及行道樹管理自治條例》開罰1200至6000元，獲報聯合稽查取締時，部分違規攤販已離開現場，針對勸導不聽，或慣犯，將處以最高罰鍰，未來將加強稽查頻率機強度，也呼籲民眾勿向違規營業攤販購買物品，維護自身權益也共同守護優質環境。

黃守達批評，攤販亂象，造成民眾拍照嚕嚕米，攤商當背景的荒誕景象。(記者蔡淑媛攝)

違規攤商繞圍周邊擺攤，四處開花。(記者蔡淑媛攝)

北歐精靈「嚕嚕米」被雜亂流動攤位包圍。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

