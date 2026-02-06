台中拚國際化 藍綠隔空交火

綠委何欣純（右二）6日至沙鹿市場拜年發送春聯。（温予菱攝）

藍委楊瓊瓔6日赴沙鹿區北勢里市民活動中心開工動土典禮。（温予菱攝）

台中要邁向國際化，立法院副院長江啟臣6日邀請AIT處長谷立言到訪台中市，引起地方熱議。民進黨台中市長參選人何欣純表示贊同，直言台中要國際化，不過隨即劍指台美關稅協議將進立法院議題，並要江趕快向國民黨團和民眾黨團溝通，不要杯葛，盡速來審議。藍委楊瓊瓔聞此震驚數秒，直言大家都在為產業不要政治化，產業需要的是實務。

江啟臣6日邀請谷立言參訪台中，不僅參訪台中精機，更出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」，會中聚焦如何發揮中部深厚製造基礎，並與AIT深度對話，旨在推動跨域整合與國際合作，將台中打造為全球物理AI的研發與製造樞紐。

台中市長盧秀燕則宣示，市府將與國會穿針引線，以地方政府為後盾，發揮台中在產業聚落、與NVIDIA長期合作的人才基礎、豐富驗證場域及國際會展平台等4大優勢，讓台中不只參與更要改變AI機器人產業。

面對江啟臣促進中部產業與AIT深度互動，何欣純赴昨赴沙鹿市場發送春聯，她受訪時雖表示贊同台中走向國際，但隨即將鋒芒轉向台美關稅協議。

她指出，台中產業最期盼的是國會盡速通過台美談判協議，她點名江啟臣身為副院長應發揮影響力，要求在野黨團停止杯葛，讓協議在本會期順利審議並落實，否則拖延審核對傳統產業將是一場災難。

面對綠營的連番質疑，國民黨立委楊瓊瓔在出席活動時聞訊一度震驚數秒。

她直言，產業界需要的是實務支持而非政治口水，大家都在為產業發展努力，實在不應將產業議題過度政治化。

楊瓊瓔更反諷，目前立法院根本尚未收到行政院送交的相關協議文件，呼籲行政單位應趕快將文件送入國會，大家才能實質為產業加油，而非空談杯葛。