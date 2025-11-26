台中挨批「市長美照」拚經濟 盧秀燕反擊：陳世凱也在拍廣告

〔記者黃旭磊／台中報導〕高雄市上週末2天同時有TWICE、伍佰等多團開唱，高雄市經濟發展局統計吸引超過18萬歌迷集結，民進黨台中市議員周永鴻今天在議會質詢，指出高雄靠BLACKPINK、TWICE等演唱會經濟，帶動數十億實質觀光產值，讓旅客真的住下來、吃一頓，反觀台中，只剩下盧秀燕市長肖像貼滿大街小巷，以及只有少數人能中獎(台中鍋烤節APP)僥倖心理。

盧秀燕並未在議場回應周永鴻，而在稍後國民黨議員林碧秀質詢時，盧秀燕藉機回擊稱，「我們當市長不能拍廣告，可以叫局長去拍」，這是雙標，交通部長陳世凱可以宣傳高齡考照，為何不叫科長拍廣告，部長有曝光度嘛。

盧秀燕說，台中市非常辛苦，輕鬆一下講，這幾年廣告累積起來，(經濟發展局長)張峯源拍得比她多，議員也該要罵他不光只是罵她。

周永鴻表示，高雄有周子瑜率TWICE偶團，週末捷運單日運量35萬人次，同一天在5個地方開唱，伍佰、孫淑媚還有衛武營也有演奏會，旅客住宿人數一年提高48%，反觀台中，中捷只剩盧秀燕美照，國慶也是市長代言，明年元月頑童MJ116要來台中洲際棒球場演唱，「會不會又把盧秀燕放在中間拍照了」。

台中購物節巨幅廣告。(記者黃旭磊攝)

