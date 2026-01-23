台中捷工局成立周年 蘇瑞文期望今年啟動藍線高架段主線 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市為捷運建設推動，去年1月1日台中市政府捷運工程局正式掛牌，並以捷運藍線為核心加速各項工程推動。捷工局今（23）盤點成立首年成果指出，藍線工程已同步推進機廠、系統及路線土建等不同工項，其中路線高架段細部設計順利完成期末審查，象徵藍線主線土建工程已完成關鍵設計作業，局長蘇瑞文表示，盼依序啟動高架段主線土建工程招標及施工作業。

蘇瑞文指出，捷工局成立首年即完成機電系統統包工程決標、路線段3標設計監造決標，以及路線高架段細部設計審查作業。展望今年，捷工局將以海線端點站為工程推進起點，依序啟動高架段主線土建工程招標及施工作業，持續秉持專業、品質與安全並重的原則，穩健推動捷運藍線建設。

捷工局表示，元旦掛牌後即完成藍線專案管理（PCM）及獨立查證與確證（IV&V）合約簽署，為後續工程執行建立完整的專業與品管機制；同年4月，全線核心的機電系統統包工程（BM01標）順利決標，完成系統工程發包，並於6月啟動整體工程計畫。藍線後勤核心的龍井機廠先期工程已率先進場施工，透過分段發包與設計、施工同步推進的策略，有效縮短整體建設前置期程。

在路線工程方面，高架段（B01至B08站）自同年5月完成細部設計決標後，捷工局透過聯合審查機制優化行政流程，相關設計內容因應海線地區強風、鹽害及大甲斷層帶等環境條件，強化耐候與耐震設計，並透過橋梁排水、防潑雨設計及偏心墩柱配置，降低施工及未來營運對台灣大道既有道路容量的影響，確保工程安全、景觀品質與交通效率並重。

捷工局說明，除高架段取得指標性進展外，機廠與地下段工程也依進度穩健推進。龍井機廠目前持續辦理整地、補充調查及先期工程施工，並同步進行後續設計作業；地下段（B09至B20站）則辦理補充調查及細部設計，並針對市中心潛盾施工條件及與捷運綠線交會之市政府站轉乘動線進行整體優化，為後續工程推動預作準備。

另外，日前台中市議員陳俞融點出，捷運局現有人力到位率僅約59％，多數路線正處於規畫或可行性研究的關鍵階段，卻僅靠93名的「先行部隊」支撐龐大業務量。

捷工局回應表示，捷運工程涉及規畫、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置並不相同，目前係依各路線實際推動進度「分階段」進用所需員額，以符合工程管理實務。土建科與工管科長預計2月先補齊，，其他科室還需時間才可全員補齊。

根據行政院人事行政總處徵才系統，捷工局近日連開4職缺，包括副工程司、幫工程師、工程員以及助理員。

