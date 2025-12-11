台中捷運隨機砍人案過去一年半，受《葬送的芙莉蓮》啟發長髮哥仍被國外粉專記得舊事重提引網友讚爆！

去年 5 月 21 日台中捷運發生的隨機砍人案中，有位被媒體稱之為「長髮哥」的民眾英勇的上前與歹徒搏鬥，拖延歹徒行動以免他繼續傷害車巷內的其他乘客，被許多人視為是英雄。而長髮哥後來接受媒體訪問時引用知名動漫《葬送的芙莉蓮》中的經典名句：「如果是勇者欣梅爾的話一定也會這麼做的！」也讓官方回應。而現在在時隔一年半後，這件事近日又被國外粉專 Daily Dose of Anime 拿出來回顧，也再度引起網友熱議。

(Credit:《葬送的芙莉蓮》)

時隔去年 5 月份台中捷運上那位長髮哥的英勇行動，上前與隨機砍人案的歹徒搏鬥、阻止歹徒已經一年半過去了，而近日國外粉專 Daily Dose of Anime 又重新回顧了這件事，在 Facebook 上吸引了超過 9.4 萬個讚。許多網友也都表示，動漫、小說、電影、神話這些作品總能激勵人們成為最好的自己，這位受到《葬送的芙莉蓮》啟發的長髮哥就是很好的一個例子，也有許多人稱讚他：「這也就是勇者欣梅爾會做的事情！」

並且，也有人非常幽默的表示，或許長髮哥只是想「穿越」：「他可能會以為自己失敗被刺，然後轉身去異世界替一群怪物做飯之類的。」，但總之，或許長髮哥的例子也告訴我們，好的作品能帶給觀眾們多麼大的力量，或者如何啟發人心，在最需要的時刻能夠站出來，只為了能向自己喜歡作品中的「勇者」們更靠近一點，也成為了別人的「英雄」。