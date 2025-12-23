台中捷運三天2度出包 「電力異常」全線癱瘓3小時

台中市 / 綜合報導

台中捷運又出狀況，昨(22)日晚間7點多，正值放學與下班的通勤尖峰，行駛中的列車，突然發生大規模電力異常，導致區間斷電的事故，全線癱瘓將近3個小時，大約4800名旅客、29趟的車次受到影響，市府調查，工程人員正在處理電力設備的時候，又有旅客自行打開車門，啟動逃生裝置，反而觸發系統的斷電保護，修復時間被迫拉長，但這已經是中捷3天內第2次發生事故，接下來，台中市有五月天演唱會，以及跨年活動，到時系統穩定度，是否維持，中捷公司繃緊神經。

廣告 廣告

捷運行駛中，突然減速停下，但車廂門沒有打開，裡面的乘客出不去滿頭問號，月台上滿滿的民眾也等不到車。乘客說：「異常狀況啊，列車是不是停靠在那邊，我剛剛是在那邊，然後一上去，他就說出問題了，站務員通知說，所有的旅客下車，我們就下來了。」

22日晚間7點多，台中捷運發生電力異常，原本自動駕駛的系統瞬間跳脫，行控中心緊急動員站務人員，趕快採用「手動駕駛」的方式，把停在站間的列車緩緩移回月台。

台中捷運行控中心主任張仍端說：「行控中心設定，全線列車月台駐留，並動員站務人員疏散旅客，及請維修人員緊急搶修。」

事故處理的當下卻發生了小插曲，市府調查原來有受困的旅客，疑似太過焦慮嘗試把車門打開，這個舉動觸發了系統的安全保護機制，造成軌道區二度斷電，台中市交通局長葉昭甫說：「有民眾可能當下希望能趕快離開，所以有去搬動相關的緊急逃生裝置，就導致這塊就會更加，修復上面要花時間。」

工程人員花了將近3個小時，才把狀況排除完畢列車恢復行駛，確切原因將由原廠進行調查，但這已經是中捷三天內第二起事故，高達29趟的車次，以及4800名旅客受到影響，中捷強調受影響的旅客7天內都能辦理退費，只是接下來，就是五月天演唱會以及跨年活動的使用尖峰，能否能維持系統穩定度，中捷也繃緊神經。

原始連結







更多華視新聞報導

聲稱「張文兄弟」揚言攻擊台中新光三越 IP位於柬國

迎接2026高雄跨年 高雄捷運及輕軌延長營運

北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

