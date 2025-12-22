台中捷運壞了！乘客開門觸發保護斷電 全線停駛近1小時

台中捷運今晚發生電力異常，全線一度停駛。（示意圖／報系資料照）

台中捷運於今（22）日晚間發生突發性電力異常，導致全線暫停營運約一小時。根據台中捷運公司通報，異常狀況發生在19時23分，文華高中站至高鐵台中站之間的區段出現供電問題，雙向列車因此延誤，全線列車行駛一度全面中止，預計於20時46分全面恢復正常。

事故發生後，有民眾在社群平台Threads分享現場情況，指出捷運站內大批旅客受困，跑馬燈顯示道歉公告，並有廣播通知疏散與接駁資訊。原PO也透露，現場已有接駁車投入支援。

廣告 廣告

事故發生期間，有乘客疑似因受困車廂內試圖自行開門，結果觸發列車的斷電保護系統，使得復電作業一度中斷。捷運公司已緊急派員登車處理狀況，並加速恢復作業。

台中捷運指出，目前初判處理時間約需1小時，期間部分區間如北屯總站至大慶站仍維持局部運轉。官方也提醒趕時間的旅客可改搭其他交通工具，並啟動應變接駁車輛協助疏運。

針對受影響的乘客，官方也宣布開放退費機制，旅客可於七日內申請票價退還，詳細資訊將公布於公司官網。中捷表示，後續將就本次電力異常進行調查與檢討，以強化系統穩定性，避免類似事件再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了