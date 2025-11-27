台中捷運宅「文華高中站」最後3席公開標售，即日起至12月26日止，歡迎投標。（圖：中市府提供）

台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8站），坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23戶，112年11月公開標售14戶，全數標脫，第二批9戶也於113年5月8日完成標售。市府捷運工程局表示，釋出最後3戶公開標售，即日起至12月26日止，歡迎各界踴躍投標。

台中市政府捷運工程局長蘇瑞文表示，「文華高中站」捷運宅是台中市捷運土地開發場站的領頭羊，也是捷運綠線首件引入大眾運輸導向開發模式，透過民間與政府合作，共同開發土地創造高價值空間。建案緊臨七期市地重劃區黃金地段及重大建設聚焦的水湳經貿園區，該園區除了有占地寬廣的中央公園綠地，還有台中綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運中心等建設與產業發展挹注，加上受惠於交通方便，縮短通勤、通學時間，深獲購屋民眾青睞。

捷工局說，「文華高中站」捷運宅規模為地上28層，地下6層，這次標售，釋出最後3戶，面積30坪至50坪不等，都有坡道平面車位規劃，社區內有圖書館、室內泳池、健身房、視聽室等多樣設施，生活機能完善豐富，提供安心、放心、貼心的居住品質。捷運宅生活環境與保值性相較周邊房市，俱有較佳優勢。

捷工局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，請於公告期間內自行下載標單，相關資訊可上台中市政府捷運工程局網站（https://tcrt.taichung.gov.tw/）台中市政府捷運工程局/土地開發/土地開發不動產標租售公告下載。公告期間如有看屋需求，捷工局也可安排時間統一帶看。（寇世菁報導）