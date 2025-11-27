台中捷運宅「文華高中站」最後3戶公開標售 即日起啟動投標
台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶也於113年5月8日完成標售。台中市政府捷運工程局表示，民眾洽詢反應熱絡，即日起至12月26日推出最後第三批住宅單元公開標售，此次釋出共3戶，坪數約30至50坪，皆配置坡道平面車位。
捷運工程局長蘇瑞文表示，「文華高中站」是台中捷運綠線首件採大眾運輸導向開發（TOD）的土地開發案，透過公私協力方式打造居住空間。基地鄰近七期市地重劃區與水湳經貿園區，周邊包括中央公園、台中綠美圖、國際會展中心、流行影音中心及水湳轉運中心等設施，兼具交通便利與生活機能。
捷運宅建築規模為地上28層、地下6層，規劃社區圖書館、室內泳池、健身房、視聽室等公共設施，捷運工程局表示，相較周邊房市，該案因位處交通樞紐與開發區核心，具備一定保值性。
捷工局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，可於公告期間至台中市政府捷運工程局網站下載標單。期間如需看屋，捷運工程局將統一安排時間帶看，民眾可向承辦人登記預約，局方並提醒，本次標售未委託任何不動產仲介，如有疑問可直接向捷工局洽詢。
其他人也在看
六都購屋縮水最嚴重5區出爐！龜山平均減36%全台第一
近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，民眾購屋越買越小！永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，台中市「中區」則減少20.4%，高雄市「鹽埕區」、「新興區」的面積也有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
昔"住宅典範"成人間煉獄? 香港宏福苑災前外觀曝
生活中心／綜合報導香港「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，造成嚴重死傷，根據了解，宏福苑已經有42年歷史，屬於大型集合住宅社區，類似台灣的社會住宅，香港政府早年的居屋計劃，讓這邊曾經是住宅典範，如今卻因為要大整修，8棟大廈，一夕之間，燒了7棟。香港房產「宏福苑」介紹：「8棟大廈相連多層停車場，圍著學校及籃球場而建。」這樣的房型，在台灣，肯定是黃金住宅，旁邊公園綠地、學區、還有海景，交通、商場也方便，位在香港大埔海港灣邊的宏福苑，週三下午一場大火，幾乎付之一炬。香港宏福苑是大型集合住宅，類似台灣的社會住宅，8棟大樓，都在30層以上，已經在這邊42年了，因為屋齡也有一定年紀，去年7月拉皮大整修，屋外棚架也已經架了超過一年，預計明年3-6月就要拆，曾經的住宅典範，是當年香港居住正義重要一環，一夕之間，燒了7棟，影響上千住戶。香港宏福苑8棟集合型住宅，曾是當地住宅典範（圖／中原地產）香港室內設計師：「這個單位的實用面積，是460呎（約13坪），屬於一個兩房一廳的單位，進來大門的位置，其實這個位置有一面牆，分隔廚房和玄關的部分，也因為看上去這個位置，有一點局促的感覺。」因為香港地狹人稠、房價又居高不下，宏福苑是早年的居屋計畫，是為了協助中低收入戶家庭，能夠以低價來購屋、租屋，平衡房價壓力，總共大約2000戶，住了將近5000人，但每戶只有14坪左右，現在還住裡面的大多是長者，逐漸成為高齡化社區，也因次，大火來時，很多人根本來不及逃。香港宏福苑8棟住宅，一夕間燒毀7棟（圖／民視新聞）作為全球人口密度最高的城市之一，住的問題，在香港本就大不易，現在因為外牆維修釀成大火，還帶走44條人命，以及上千戶居民面臨無家可歸，原本的居住正義，彷彿成了人間煉獄，引發國際關注。原文出處：昔「住宅典範」成人間煉獄？ 香港宏福苑災前外觀曝 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民民視影音 ・ 3 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 5 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 3 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
NBA》勇士一哥Curry右大腿挫傷將接受核磁共振檢查 總教練Kerr：「希望他能恢復地快一點」
NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 8 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 9 小時前