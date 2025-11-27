台中捷運宅「文華高中站」最後3戶公開標售 即日起啟動投標

生活中心／綜合報導香港「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，造成嚴重死傷，根據了解，宏福苑已經有42年歷史，屬於大型集合住宅社區，類似台灣的社會住宅，香港政府早年的居屋計劃，讓這邊曾經是住宅典範，如今卻因為要大整修，8棟大廈，一夕之間，燒了7棟。香港房產「宏福苑」介紹：「8棟大廈相連多層停車場，圍著學校及籃球場而建。」這樣的房型，在台灣，肯定是黃金住宅，旁邊公園綠地、學區、還有海景，交通、商場也方便，位在香港大埔海港灣邊的宏福苑，週三下午一場大火，幾乎付之一炬。香港宏福苑是大型集合住宅，類似台灣的社會住宅，8棟大樓，都在30層以上，已經在這邊42年了，因為屋齡也有一定年紀，去年7月拉皮大整修，屋外棚架也已經架了超過一年，預計明年3-6月就要拆，曾經的住宅典範，是當年香港居住正義重要一環，一夕之間，燒了7棟，影響上千住戶。香港宏福苑8棟集合型住宅，曾是當地住宅典範（圖／中原地產）香港室內設計師：「這個單位的實用面積，是460呎（約13坪），屬於一個兩房一廳的單位，進來大門的位置，其實這個位置有一面牆，分隔廚房和玄關的部分，也因為看上去這個位置，有一點局促的感覺。」因為香港地狹人稠、房價又居高不下，宏福苑是早年的居屋計畫，是為了協助中低收入戶家庭，能夠以低價來購屋、租屋，平衡房價壓力，總共大約2000戶，住了將近5000人，但每戶只有14坪左右，現在還住裡面的大多是長者，逐漸成為高齡化社區，也因次，大火來時，很多人根本來不及逃。香港宏福苑8棟住宅，一夕間燒毀7棟（圖／民視新聞）作為全球人口密度最高的城市之一，住的問題，在香港本就大不易，現在因為外牆維修釀成大火，還帶走44條人命，以及上千戶居民面臨無家可歸，原本的居住正義，彷彿成了人間煉獄，引發國際關注。原文出處：昔「住宅典範」成人間煉獄？ 香港宏福苑災前外觀曝 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民

