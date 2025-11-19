台中捷運安全升級！「中警教官」聯訓站務與保全強化危安應對

【警政時報 林家嘉／台中報導】為全面提升台中捷運安全防護能量，中警教官（台中市警察局技術教官）於近日自11月規劃5梯次聯合訓練，集結90名站務、保全及捷警第一線同仁，以強化危安事件應變作為，全面提升場站防護層級。

技術教官帶領捷運第一線人員進行近身防衛與脫困反制情境演練，強化面對突發事件時的實務操作技巧。（圖／記者林家嘉翻攝）

訓練課程由技術教官主導，針對捷運站配置的防暴鋼叉、抓捕器、戰術型臂盾、長棍等防護器具，進行操作示範與實作訓練，要求學員熟悉器材應用並具備即時反應能力。教官並強調執勤時必備的「戰術三寶」——保持安全距離、尋找可用掩護、維持武力戒備，以確保在面對突發危安時能做出正確判斷。現場同步安排情境演練，模擬多種突發狀況，強化學員的解危、脫困與反制技巧，女性學員也積極參與，訓練過程反應踴躍。

台中市警察局技術教官示範防暴鋼叉與防護器具操作，協助捷運站務與保全人員熟悉器材應用，強化第一線危安應對能力。（圖／記者林家嘉翻攝）

捷警隊指出，自110年起已與捷運公司共同完成26場「多重災難模擬演練」，並與沿線分局持續合作推動攔查與危安強化訓練。自113年起更由技術教官協助150名中捷員工進行執勤安全教育，今年續辦相關訓練，期透過系統化演練提升第一線人員的自我防護與協同處置能力，建構更堅實的捷運安全網。

捷警隊呼籲，民眾如於捷運上遇到暴力威脅，可利用背包、雨傘等隨身物品防護胸腹，並立即啟動車廂對講機，通知站務人員同步通報警方，保障自身安全。

