台中捷運影片連結思念與故事 轉乘更快 旅程更暖

台中捷運公司今(31)日推出全新形象影片《重塑移動日常．連結思念的心》，以生活化視角呈現捷運在城市交通中扮演的關鍵角色，不僅讓人們抵達目的地，更承載「回家」與「相聚」的思念，讓每次出發都充滿溫度與期待。

中捷公司說明，影片以雙主角敘事交織出台中的日常，講述一位長年北漂的青年，從高鐵站依循指標轉乘捷運，返鄉景色如此熟悉卻又新穎，他感受到的不只是歸途的安心，更看見台中在這些年的進步；另一幕，年邁的母親小心翼翼提著親手製作的料理，轉乘捷運與女兒團聚。透過兩位主角的故事，傳達「思念從不遙遠，只需一班捷運的距離」。（見圖）

中捷公司指出，自2021年營運以來，台中捷運已成為旅客信賴的交通選擇。綠線串聯高鐵、台鐵等重要節點，再加上YouBike「最後一哩」的無縫串接，滿足返鄉、通勤、商務與觀光需求，讓城市移動更便利，也讓人與人更靠近。

此外，捷運站也是藝文亮點與休憩空間，以「公共藝術」展現人文氛圍，高鐵台中站《徑‧流》及北屯總站《浮島》等作品為旅程注入美學與從容。豐樂公園站和文心森林公園站的綠意步行圈，以及松竹站熱鬧的市集人潮，也讓捷運更貼近日常。

中捷公司表示，捷運的價值不只是縮短距離，更讓相聚變得容易。當人人都能輕鬆抵達想去之處，城市的凝聚力也會在日常中成長。未來台中捷運將持續優化服務，打造更舒適的乘車體驗。

影片連結：重塑移動日常．連結思念的心｜台中捷運TMRT https://youtu.be/rx3Uu5yQkmQ