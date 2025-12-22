台中捷運晚間電力異常全線停駛 中捷：7天內可提供退費服務

台中捷運22日晚間7點46分公告因發生電力異常全線暫停營運，也有乘客上網回報，晚間7點18分南屯上車，7點22分到市政府站就被請下車了，有聽到廣播說電力故障，恢復時間無法確定只好改搭公車。台中捷運晚間回應，受影響旅客於7天內可提供退費服務。

中捷公司說明，台中捷運文華高中站至高鐵臺中站間22日晚間7點23分發生電力異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，中捷公司已緊急派員處理嘗試復電中，復電期間疑似旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，已緊急派員登車處理，預估處理時間1小時，趕時間旅客請改搭其他交通工具。

廣告 廣告

由於北捷發生隨機砍人事故， 因此，中捷綠線突停駛，在捷運各車站有警察站在車站門口，民眾還嚇一跳，以為發生什麼事，仔細一看公告，才知道是電力異常全線停駛，大家才放心。中捷公司表示，受影響旅客於7天內可提供退費服務。

中捷公司晚間10點多表示，電力異常狀況於晚間10點10分狀況已排除，全線恢復正常營運，將逐步調整班距，發生原因尚在查證中。中捷20日在文心森林公園站發生充電設備故障，水安宮站到大慶站間採單線雙向運轉方式，狀況在50分鐘後排除。