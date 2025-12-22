台中捷運晚間電力異常全線停駛 官方回應了

台中捷運今晚19時46分公告，因發生電力異常，全線暫停營運，預計20時46分恢復。也有乘客上網回報，晚間19時18分南屯上車，19時22分到市政府站就被請下車了，有聽到廣播說電力故障，恢復時間無法確定只好改搭公車。

中捷表示，今日19時23分，台中捷運文華高中站至高鐵臺中站間發生電力異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，中捷公司已緊急派員處理嘗試復電中，復電期間疑似旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，已緊急派員登車處理，預估處理時間1小時，趕時間旅客請改搭其他交通工具，受影響旅客於7天內可提供退費服務。

