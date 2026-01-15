台中捷運極光彩繪列車啟航姆明一族(The Moomins)現身！

姆明一族(The Moomins)彩繪列車正式上線。

▲姆明一族(The Moomins)彩繪列車正式上線。

2026中台灣燈會將於2月15日小年夜在水湳中央公園隆重登場，打造全台最大、寬達60公尺「極光下的姆明谷」主燈區，以夢幻極光秀傳遞幸福與希望。這股溫暖氛圍提前在台中捷運蔓延，中捷「姆明一族(The Moomins)彩繪列車」今(15)日起正式上線，將車廂變身為移動的極光童話森林，邀請大家搭捷運賞燈會，與姆明(Moomin)一同駛向充滿愛與包容的新年。

廣告 廣告

台中捷運公司說明，台中市政府今年攜手國際級IP「姆明一族 (The Moomins)」，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，讓中台灣燈會引爆話題。現在不用等到燈會開幕，只要搭上捷運彩繪列車，就能被滿滿的幸福感包圍，車門與橫直幅海報皆佈滿可愛的姆明一族(The Moomins)成員，當旅客踏入車廂，彷彿瞬間穿越至極光下的姆明谷。此外，捷運高鐵台中站也設置姆明(Moomin)特色裝置氣模，讓旅客一抵達台中，即感受到最甜蜜的迎賓驚喜。

中捷公司總經理朱來順表示，「姆明(Moomin)彩繪列車」，希望旅客從踏進車廂的那一刻起，就能感受到療癒與溫暖，讓通勤或旅遊的過程本身成為一種享受。誠摯邀請市民與遊客「搭捷運、逛燈會」，免去塞車與尋找停車位的煩惱，將寶貴的時間留給家人朋友，輕鬆愜意地欣賞燈會美景。

中捷公司補充，想捕捉姆明一族（The Moomins)列車的可愛身影不用在月台苦苦守候，只需下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間，無論是想合影打卡，或是享受被姆明一族(The Moomins)陪伴的通勤時光，都能輕鬆規劃、追車零時差。