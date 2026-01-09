台中捷運橘線將辦說明會 捷工局：整合海港與空港活絡觀光 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府持續推動中部地區軌道運輸建設，為加速鐵路現代化與捷運網絡發展，台中機場捷運（橘線）延伸海線可行性研究已在去年11月完成期中報告並召開審查會議。台中市政府捷運工程局今（9）日表示，將在1月15日下午2點，在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，會中將針對地方關切的路線銜接、車站設置、轉乘規劃等議題進行說明，並開放現場意見交流，廣納各界建言，以利計畫規劃方向符合需求。

廣告 廣告

捷工局指出，橘線延伸線已依期程完成工作執行計畫書，涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響及財務可行性等面向，並整合海線地區發展需求與既有公共運輸系統，以完善台中市區與海線地區的交通串聯，銜接主要觀光及運輸節點，同時整合海港與空港資源，打造中部地區重要的對外交通門戶。

台中捷運橘線將辦說明會 捷工局：整合海港與空港活絡觀光 7

捷工局說明，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段。橘線全長約16.50公里，設置10座車站及1座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點。透過軌道運具的連結，建構海線地區的交通動脈，活絡地方觀光發展。

捷工局強調，橘線延伸線不僅是一條捷運路線的延伸，更是肩負海線地區未來整體發展的重要關鍵建設，市府將持續在專業評估與民意基礎下，審慎推動各項規劃作業，並透過地方說明會充分與市民溝通，期能兼顧交通需求、都市發展及環境永續，逐步完善台中市捷運路網布局，提升整體公共運輸服務品質。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

江啟臣邀醫界辦論壇擘劃施政藍圖 盧秀燕子弟兵出席做後盾

南投松嶺之星12日招商說明會 沈夙崢舉4點提醒縣府

【文章轉載請註明出處】