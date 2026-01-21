台中捷運橘線延伸海線再推進！串聯機場、港區交通，清水、沙鹿、梧棲房市受關注

台中市政府捷運工程局表示，台中機場捷運橘線延伸至海線地區的可行性研究持續推進，並於 1 月 15 日在清水區公所舉辦地方說明會，向市民說明最新規劃內容，同時蒐集地方意見，作為後續規劃的重要參考。

捷工局指出，橘線延伸海線的可行性研究已於 2025 年 11 月完成期中報告並通過審查，研究範圍涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響與財務可行性等面向，並同步整合海線地區的發展需求與既有公共運輸系統，作為後續推動的重要基礎。

根據目前規劃內容，橘線延伸線將分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，全線長度約 16.50 公里，規劃設置 10 座車站及 1 座五級機廠。

路線自台中國際機場出發，沿中航路、中清路進入清水市區，再經三民路、中正街、民族路與臨港路，向清水、沙鹿及梧棲地區延伸。

在交通串聯方面，橘線延伸線將銜接台中捷運藍線與台鐵清水車站等重要轉乘節點，並連結港區藝術中心、梧棲漁港與台中海洋館等觀光據點，藉由軌道運輸系統，強化市區、海線、港區與空港之間的交通動線。

捷工局於說明會中也說明，橘線延伸海線不僅是捷運路線的延長，更肩負海線地區未來交通、觀光與都市發展的重要角色。

＊本文資訊、圖源：台中市政府捷運工程局

