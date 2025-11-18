台中捷運濾網「對摺再對摺」守護清新空氣

▲維修人員拆下電聯車空調系統的回風濾網(圖／中捷提供2025.11.18)

[NOWnews今日新聞] 台中捷運綠線通車後運量穩定成長，中捷公司為維持車廂內空氣清新與乘車舒適度，每月定期進行電聯車空調系統清潔，其中特殊設計的回風濾網因構造獨特，清洗完成後需由維修人員手工「對摺再對摺」才能精準裝回。維修人員笑說，常不自覺想起歌曲〈對摺〉的歌詞，而他們摺進濾網裡的是「給旅客最乾淨空氣的心意」。

中捷公司指出，空調系統是列車的「呼吸管道」，綠線電聯車採用可水洗、可重複使用的回風濾網，外型有如摺扇。此設計能讓濾網緊密貼合框架，提升過濾效率，使氣流更穩定順暢。每次清潔後，維修人員都必須再次將濾網「對摺再對摺」放回定位，才能確保車廂空氣品質維持在最佳狀態。

空調維修作業多在列車收班後的深夜進行。中捷維修團隊表示，雖然摺濾網是細緻又重複的工序，但想到旅客隔天一早能在乾淨舒適的車廂中展開一天，所有辛勞都值得。

中捷公司補充，回風濾網採旋繞法編織而成，不僅壽命長、效能佳，也具備環保特性，展現公司在維修技術與永續理念之間的平衡。未來將持續依旅客使用回饋及氣候變化，滾動檢討空調系統配置，確保在極端氣候下仍能提供安全、舒適、穩定的運輸服務。

