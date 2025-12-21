台中捷運紅線擬規劃中運量 可行性研究明年提報中央

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市7條捷運規劃逐步進行中，其中捷運紅線也就是崇德豐原線可行性研究的期中審查已於今(2025)年10月完成，正式進入期末階段，可行性研究明年提報中央審議；初步規劃中運量，而依目前推估，至2051目標年，主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘。

台中市捷運工程局表示，今晚(22日)將在豐原區五里聯合活動中心辦理說明會，明天(23日)下午在北屯區公所也辦一場。

廣告 廣告

捷運紅線可行性研究自今年2月公告招標、4月完成決標並啟動研究作業以來，已依期程完成工作執行計畫書與期中審查，並在交通部公路局、市府相關局處、台中捷運公司及台鐵公司等單位共同參與下，就路線規劃、運輸需求、財務評估、工程風險與營運模式等面向進行完整檢討。進入期末階段，預計於2026年完成可行性研究成果並提報中央審議。

捷運局表示，崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，規劃設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口向北延伸，行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路一帶，並納入銜接豐原車站之路段，以強化豐原市中心與豐科園區間的交通服務。

此外，市府將辦理兩場地方說明會。首場訂於22日(星期一)晚間7時，於豐原區五里聯合活動中心舉行；第二場則於23日(星期二)下午2時，在北屯區公所6樓禮堂辦理；捷工局強調，捷運紅線是強化台中北向運輸走廊、完善軌道運輸路網的重要建設。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

