台中捷運紅線規劃邁入關鍵階段 兩場地方說明會廣納民意

捷運紅線示意圖





崇德豐原線（捷運紅線）可行性研究已於今年10月完成期中審查，整體規劃正式進入期末階段。台中市政府捷運工程局表示，為讓市民即時掌握最新規劃進度，並廣泛蒐集地方意見，市府將於今、明兩日舉辦兩場地方說明會，向民眾說明路線配置、車站設置及後續推動方向，持續穩健推進台中捷運路網建設。捷運紅線初步規劃中運量，而依目前推估，至2051目標年，主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘。

台中市捷運工程局表示，今晚（22日）將在豐原區五里聯合活動中心辦理說明會，明天（23日）下午在北屯區公所也辦一場。

捷運紅線可行性研究自今年2月公告招標、4月完成決標並啟動研究作業以來，已依期程完成工作執行計畫書與期中審查，並在交通部公路局、市府相關局處、台中捷運公司及台鐵公司等單位共同參與下，就路線規劃、運輸需求、財務評估、工程風險與營運模式等面向進行完整檢討。進入期末階段，預計於2026年完成可行性研究成果並提報中央審議。

捷運局表示，崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，規劃設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口向北延伸，行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路一帶，並納入銜接豐原車站之路段，以強化豐原市中心與豐科園區間的交通服務。

此外，市府將辦理兩場地方說明會。首場訂於22日（星期一）晚間7時，於豐原區五里聯合活動中心舉行；第二場則於23日（星期二）下午2時，在北屯區公所6樓禮堂辦理；捷工局強調，捷運紅線是強化台中北向運輸走廊、完善軌道運輸路網的重要建設。

