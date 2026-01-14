台中捷運紫線設16站！補強這4大新興區路網

▲中捷紫線未來將與捷運綠線形成環狀路網，滿足台中市東側的交通運輸需求。（圖／台中市政府提供，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 台中市推動捷運路網布局，日前完成捷運紫線可行性研究修正報告，未來紫線北起綠線延伸的G1站（大坑經補庫站）、南銜文心南路和建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，與綠線形成完整的環狀系統，可有效滿足近年來人口快速成長的北屯、太平、大里及霧峰等鐵路以東地區，通勤與生活交通需求。

▲台中市目前只有一條捷運綠線。（圖／台中市政府提供，2026.01.14）

台中市政府日前依交通部鐵道局去年10月22日審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，再次提送交通部審議，持續推進紫線建設規劃作業。

捷運工程局長蘇瑞文表示，北屯、太平、大里及霧峰等地區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但鐵路及台74線以東區域，與捷運系統的連結仍有不足。市府規劃捷運紫線，目的在補足台中市區東側捷運服務缺口，強化南北向公共運輸機能，提升整體運輸效率。

捷工局說明，紫線採中運量捷運系統規劃，路線全長約16.3公里，規劃設置16座高架車站，除了前後銜接中捷綠線，並與藍線延伸、橘線交會。未來可有效服務市區東側通勤人口，分擔主要幹道交通壓力，並促進沿線地區整體發展。

▲中捷紫線前半段走祥順路。（圖／台中市政府提供，2026.01.14）

▲中捷紫線後半段多走計劃道路。（圖／台中市政府提供，2026.01.14）

紫線北起銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口太平段（捷運藍線延伸）轉乘，續行永平路、太堤西路、立仁路、立元路，於大里區德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘，最南端銜接南區的文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，串聯捷運綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑完整環狀捷運路網。

