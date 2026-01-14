台中捷運紫線進度曝光！耗時近4年第6次提送交通部

台中捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，市府捷工局7日再次提送交通部審議。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中捷運七線齊發，相關興建進度再傳捷報。市府捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。不過，可行性研究於民國111年首次送中央審議，來回修正已達6次且耗時近4年，外界盼中央盡速核定。

台中北屯、太平等周圍地區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但鐵路及台74線以東區域，與捷運系統之連結仍有不足，市府規畫捷運紫線，盼補足台中市區東側捷運服務缺口，強化南北向公共運輸機能，提升整體運輸效率。

捷工局長蘇瑞文指出，紫線採中運量捷運系統規畫，路線全長約16.3公里，規畫設置16座高架車站。市府日前依交通部鐵道局114年10月22日審查意見，完成可行性研究修正報告，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，並依程序7日提送交通部審議。

蘇瑞文進一步說明，紫線路線北起銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘，續行永平路、太提西路、立仁路、立元路，於德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘，最南端銜接文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，串聯捷運綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑完整環狀捷運路網。

不過，捷運紫線可行性研究於111年6月20日第1次提送中央審查，期間依交通部審查意見來回修正5次，本次為第6次修正，已耗時近4年，外界認為交通部宜加快審查腳步，讓紫線盡快進入下一個綜合規畫階段，早日建立城市捷運路網。

