台中捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃 3月提報中央審議

台中捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃，預計3月提報中央審議。（圖：中市府提供）

台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫，傳新進展，台中市政府今天（11日）與彰化縣政府召開「捷運共同推動小組會議」，由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，會中原則審議通過捷運綠線延伸大坑及彰化的綜合規劃報告。後續將依審議意見進行微調，預計3月提報交通部審議，持續爭取行政院核定。

台中市副市長黃國榮表示，台中捷運綠線通車以來，運量穩定成長，已成為市民通勤與日常移動的重要公共運具。未來向北延伸大坑，可強化大坑風景區與市區間的觀光與通勤連結，並有助分擔松竹路沿線及假日遊憩車流，改善交通壅塞情形；向南延伸彰化，則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率，形塑橫跨台中、烏日及彰化的捷運運輸廊帶，促進區域均衡發展。

廣告 廣告

彰化縣副縣長周傑指出，台中與彰化兩地居民往來密切，捷運綠線延伸案對彰化整體發展具有關鍵意義。彰化縣政府將全力配合台中市政府推動時程，積極克服用地取得等相關問題，促使延伸彰化段如期推動，並與縣府規劃中的輕軌鹿港線及和美線銜接，打造更完善的中彰公共運輸路網，帶動區域發展，嘉惠兩地民眾。

市府捷工局長蘇瑞文說，綠線延伸線全線採高架型式，全長約10.041公里，規劃設置8座車站。其中北向「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長約2.466公里，增設2站；南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站。完工後可整合捷運、高鐵及台鐵系統，強化中部公共運輸網絡。

彰化縣政府交通處長林孟弘補充，綠線延伸案於彰化市內的場站位置，都已確定，並規劃於G22站銜接彰化輕軌鹿港線，G23站可轉乘台鐵及輕軌和美線，縣府將同步完善站區動線與轉乘設計，提升民眾未來轉乘的便利性與舒適度。

捷運工程局表示，綜合規劃報告提報中央後，市府將全力爭取交通部及行政院支持。後續於完成核定、細部設計、用地取得及施工等階段後，整體建設期程預估約9年。未來大坑延伸段可提升遊憩交通品質，彰化延伸段則能強化跨區通勤效能，市府將持續與彰化縣政府攜手合作，打造便捷、永續的中部捷運路網。（寇世菁報導）