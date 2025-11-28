台中捷運綠線延伸邁入最後衝刺 115年度第一季提報中央審議

捷運綠線延伸大坑、彰化段全路線示意圖。（圖/中市府捷運工程局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府捷運工程局推動的捷運綠線延伸線綜合規劃作業已進入最後階段，預計於明（115）年第一季完成成果提報，送交中央審議，力拚儘速獲得行政院核定，推動捷運綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化。市府表示，北向延伸將提升大坑地區觀光交通可及性；南向延伸則將串聯烏日與彰化生活圈，強化跨區域運輸效能，帶動中彰一帶均衡發展。

捷運工程局長蘇瑞文指出，綠線延伸線全線採高架方式興建，全長約10.041公里，共規劃8座車站；其中，「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長度約2.466公里，設置2座高架車站，可有效紓解松竹路及大坑地區交通壅塞。「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起始，沿烏日高鐵特定區向南延伸至彰化市，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，將新增6座高架車站，形成橫跨台中、烏日與彰化的捷運運輸走廊。

捷運綠線延伸大坑段路線示意圖。（圖/中市府捷運工程局提供）

蘇局長說明，市府於去（113）年1月取得可行性研究行政院核定後，即同步推動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業；其間並依前期成果，全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發與環境影響等關鍵議題。由於綜合規劃攸關系統後續的施作效率，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查階段均採取審慎態度，並廣邀專家學者與相關局處跨域研商，以強化整體可行性。

捷運綠線延伸彰化段路線示意圖。（圖/中市府捷運工程局提供）

捷運工程局補充，綜合規劃成果將於明年第一季送交中央審議，待行政院核定後，預估約9年可完成興建。未來大坑延伸段可提升遊憩交通品質、改善假日車流壅塞、促進在地觀光；彰化延伸段則將提高跨區域通勤效率，強化生活、產業與交通的整合。市府將持續推動綠線延伸計畫，逐步建構完整的軌道路網，串接捷運、高鐵及台鐵，實現中彰「30分鐘生活圈」，加速推動區域產業發展、人口流動與城市均衡成長。