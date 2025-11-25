台中捷運綠線延伸 捷工局擬檢討脫鉤彰化段

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市議員賴順仁今天指出，台中捷運綠線延伸大坑、彰化段，竟然要等彰化的都市計畫過關才能動，直呼荒謬。捷運工程局長蘇瑞文表示，將進行檢討是否和彰化段脫鉤。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍台中市議員賴順仁質詢中捷綠線延伸到大坑及彰化進度。他提到，延伸案規劃數10年，綠線延伸大坑段長度僅約2.49公里，不僅是在地需求，更能紓解大坑風景區假日車潮，不過整體計畫目前卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段。

賴順仁表示，台中市的捷運竟然要等彰化的都市計畫過關才能動，荒謬的現狀讓市民無法接受。

蘇瑞文表示，考量延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，若採分段推動，未來機電標恐難以招標，主張採取「一次核定，分階段施工」策略，但會進行檢討是否與彰化段脫鉤。綠線延伸段目前完成綜合規劃案，將在年底提交交通部。

台中捷運綠線延伸大坑及彰化，規劃往北延伸2站，為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里；往南延伸到彰化則有6站，長7.457公里，台中市部分有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，彰化部分則是走中山路，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站等4站。（編輯：謝雅竹）1141125