台中捷運藍線延伸太平卡關！財政降級衝擊 可行性報告遭退回

中捷藍延路線規畫自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路至進德路銜接捷運藍線B20站，攸關太平區發展，去年間交通局與捷工局曾到太平舉辦說明會。（本報資料照片）

中捷藍延路線規畫自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，全線約4.66公里。（圖／台中市政府）

台中捷運藍線主線機電系統標及機廠土建統包工程已於去年中開工，地方引頸期盼的「捷運藍線延伸太平」計畫卻在1月底再遭交通部退回。由於行政院主計處於民國115年1月初公布最新各縣市財力分級，台中市財政等級由二級降為三級，交通部遂於1月底正式退回藍延計畫的可行性研究報告，要求市府依據調整後的財政級次，重新修正財務評估。

根據主計處最新定調，台中市財政狀況在今年1月公布的評比中遭到降級，此變動直接衝擊重大建設的中央補助比率與財務精算。交通部審查委員會明確指出，市府必須針對變更後的財政級次，依據相關修正辦法，對藍延計畫的財務規畫進行補正。捷工局說明，過去財務等級二級中央補助比例依地方自償能力為50％至78％，如今變更為三級則調升到53.8％到84％。

捷工局強調該計畫對完善路網至關重要，路線規畫自太平區東平路起，向西銜接捷運藍線B20站並串聯台中火車站，全長約4.66公里，採全線地下化興建，設置4座地下車站，旨在填補東區與太平地區的捷運空缺，並實現與主線「一車到底」的便捷模式。

市府強調，太平、大里及霧峰人口成長快速，藍延計畫能強化東西向運輸走廊，並串聯藍線、台鐵及未來紫線。目前該計畫已符合免送促參提案平台審議條件，市府將全力配合中央，於完成財務修正後再次提報，力求加速推動。

