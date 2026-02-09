台中捷運藍線延伸太平！因應財政分級須補正計畫

台中市政府持續推動中部地區軌道運輸建設，在捷運藍線主線正式開工之際，同步超前部署延伸太平計畫，逐步完善捷運整體路網布局。不過，台中市財政等級由二級降為三級，交通部於1月底針對藍延計畫的可行性研究報告，要求市府依據調整後的財政級次，重新修正財務評估。

台中捷運藍線延伸太平示意圖。（圖／台中市政府提供）

台中捷工局說明，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，可有效補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。

捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線主線已於113年1月29日獲行政院核定建設計畫，機電系統標及機廠土建工程已率先動工，緊接海線高架段土建工程亦正辦理採購招標作業，預計今（115）年6月動工。市府把握主線推進關鍵期，提前完成藍延可行性研究，並多次依中央審查意見滾動修正，目前已獲促參推進專案辦公室於去年11月26日函知，符合免送促參提案平台審議條件，將持續敦請交通部加速審議，爭取早日核定。

台中捷運藍線工程於去年開工。（圖／台中市政府提供）

不過，地方引頸期盼的「捷運藍線延伸太平」計畫卻在1月底再遭交通部要求補正。由於行政院主計處於民國115年1月初公布最新各縣市財力分級，台中市財政等級由二級降為三級，交通部遂於1月底針對藍延計畫的可行性研究報告，要求市府依據調整後的財政級次，重新修正財務評估。

