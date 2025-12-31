台中捷運藍線高架段設計審查完成 蘇瑞文：目標115年中進場施工 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中捷運藍線建設計畫持續進行，高架段細部設計已在12月順利完成期末報告審查，台中市政府捷運工程局今（31）日指出，藍線建設展現高效行政實力，自5月決標後，依序於8月完成期中審查，10月辦理招商說明會，並於12月啟動採購公開閱覽，為明年實質開工奠定堅實技術基礎。

捷工局長蘇瑞文指出，繼「龍井機廠統包標」啟動後，路線段首標「BC11標土建工程」為明年度首要發包項目。此標案全長約2.49公里，範圍內共設置3座車站，分別自臨港路台中港端起設置B01站，沿台灣大道梧棲國小側設置B02站，最終於童綜合醫院附近設置B03站。BC11標不僅是進入海線的關鍵門戶，更負有串聯港區與市區路網之重任。

蘇瑞文表示，藍線是促進台中海線與市區共榮的關鍵動脈，BC11標預計於115年農曆年前公告招標，並以115年中進場施工為目標，市府將持續秉持「品質優先、進度並重」原則，為市民營造安全、便捷且永續的軌道運輸。

捷工局表示，為落實「設計提速」目標，此次審查除邀集外部專家學者與專案管理廠商（PCM）進行同步審查，也於12月辦理公開閱覽，蒐集業界意見，更有助於後續設計優化及施工可行性提升。

捷工局進一步說，透過聯合審查機制流程優化與跨專業協作，在大幅縮短行政耗時的同時，更針對海線地區特殊地理環境需求，對設計品質進行嚴格把關。目前設計團隊正執行最終修正，確保各項成果全面對接施工實務，跨越主線動工前的最後技術門檻。

捷工局指出，高架段細部設計（涵蓋B01至B08站）針對橋梁垂流髒污、排水、防潑雨等項目進行設計優化，並導入偏心墩柱以提升道路車流效率。此外，對於大甲斷層耐震安全、海濱鹽害與強風環境也規劃耐候對策，打造更舒適的運輸環境並兼具韌性與美學的公共工程。

