台中捷運電力異常！全線雙向列車延誤 乘客竟試圖開車門

台中捷運於於22日因電力異常而暫停營運，導致雙向列車行駛延誤。據了解，問題發生於晚上7時23分，位於文華高中站至高鐵台中站之間出現電力故障。中捷公司已緊急派遣人員進行處理，並嘗試恢復供電。期間，有旅客因等待過久試圖開啟車門，觸發了斷電保護系統，進一步延誤了恢復進度。

台中捷運於於22日因電力異常而暫停營運，導致雙向列車行駛延誤。（資料示意圖／中天新聞）

中捷預計需要約一小時來解決此問題，並建議有時間壓力的乘客改搭其他交通工具。此外，受影響的旅客可在七天內申請退費，相關的公告將會在中捷官方網站上發布。

