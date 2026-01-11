台中捷運7線齊發人力僅6成 恐成「小馬拉大車」

台中市政府捷運工程局成立至今已屆滿一年，市議員陳俞融指出，捷運局現有人力與最終編制員額仍有巨大落差，且預計要到民國116年才能全數補齊。（馮惠宜攝）

台中市政府捷運工程局成立屆滿周年，標榜「七線齊發」的交通藍圖卻面臨專業人力荒危機。台中市議員陳俞融質疑，捷運局現有人力到位率僅約59％，多數路線正處於規畫或可行性研究的關鍵階段，卻僅靠93名的「先行部隊」支撐龐大業務量。她憂心，在民間高薪挖角與全國工程人才荒的雙重夾擊下，台中捷運恐陷入「小馬拉大車」困境；對此，捷工局回應，台中捷運工程人力配置配合各階段實際需求調整。

根據市府資料顯示，捷運局核定編制員額為158名，但自114年1月1日成立以來，人力進用卻採取「分3年」的慢速模式，截至114年底實際在職僅93人，預計要到116年才能全數補齊。陳俞融指出，目前捷運藍線機電已開工，綠線延伸、橘線、紅線亦同步推進，在人力缺口高達4成的壓力下，現有員額需承受極大的行政負擔。

她強調，儘管公職體系設有職務加給，但在民間工程產業高薪搶人的環境下，公職吸引力大幅下降，加上年輕人投入工程產業比例遞減，若高階工程管理人才持續招聘不易，市長盧秀燕宣稱的「七線齊發」建設願景恐淪為紙上談兵。

對此，捷運工程局回應表示，捷運工程涉及規畫、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置並不相同，目前係依各路線實際推動進度「分階段」進用所需員額，以符合工程管理實務。

捷工局強調，各路線皆依計畫穩健推動，並透過專案管理、顧問團隊及監造機制強化品質，市府也會持續檢討人力進用時程與留才措施，確保建設量能逐步到位。陳俞融則要求市府應縮短人員進用時程，提前補齊缺額並研議獎勵機制，留住具備實務經驗的土木與機電專才，才能為市民打造安全的交通建設。

