台中捷運7線齊發背後藏隱憂？議員揭人力缺口達4成 憂「小馬拉大車」恐釀工程延宕

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市長盧秀燕任內迎接台中捷運綠線通車營運，並積極推動捷運路網，形成「7線齊發」藍圖。但台中市議員陳俞融今（11）日揭露台中市捷運工程局人力缺口，目前僅靠93名先行部隊支撐龐大的行政與工程壓力。以最終員額158人來看，目前人力到位率僅約59%；陳俞融直指，這種「小馬拉大車」的現況，如何確保各路線如期如質推動？

台中市長盧秀燕任內迎接台中捷運綠線通車營運，並積極推動捷運路網，形成「7線齊發」藍圖。（圖／資料照）

台中市府對此回應，捷運工程依規劃、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置並不相同，捷運工程局係依各路線實際推動進度，分階段進用所需人力，以符合工程管理實務。

台中市捷工局指出，目前各捷運路線皆依計畫推動，並透過專案管理、顧問團隊及監造機制，確保工程品質與進度。市府亦持續檢討人力進用時程與留才措施，配合捷運建設量能逐步到位，穩健推動台中捷運各項工程。

陳俞融指出，根據市府資料顯示，捷運工程局自114年1月1日成立，核定編制員額為158名。然而，人力進用計畫卻採取「分三年」的慢速模式，截至114年底實際在職僅93人，且要到116年度才計畫達到最終員額158名。

陳俞融進一步分析，目前全國正面臨嚴重的土木、機電人才荒。公務體系的薪資結構雖比照其他四都之捷運工程局發放「重大交通工程機關職務加給」，但在現今民間工程產業高薪搶人的環境下，公職的吸引力已大幅下降。

陳俞融提醒市府，隨著工程量體擴大，專業人員若持續處於高壓、低於民間薪資的環境，難保不會出現離職潮；且目前國內年輕人投入工程產業比例逐年下降，公職報考人數持續走低。捷運局目前仍有代理主管尚未補實，更顯示高階工程管理人才招聘不易。

