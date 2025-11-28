台中掃街車遭撞！30歲男未減速「碰」聲巨響 3清潔隊員傷送醫
台中市台灣大道二段28日清晨7點多發生一起嚴重車禍，一名30歲呂姓男子駕駛藍色自小客車，疑未注意前方狀況直接撞上正在掃街的清潔隊車輛，導致3名清潔隊員受傷送醫，其中1人左小腿骨折！事發當時，清潔隊正在慢車道進行掃街作業，後方還有機器人揮舞旗子警示來車，然而機器人的警示作用並未發揮效果。台中市第六分局交通分隊長鄧錦宏表示，呂男駕駛的自小客車不慎碰撞，造成「公務小貨車駕駛及道路清掃人員共3人受傷」。這起事故再次提醒用路人務必專心駕駛，特別是在有清潔隊作業的路段更要減速慢行，以免發生類似的憾事！
台中市台灣大道二段發生一起嚴重交通事故，造成3名清潔隊員受傷送醫。事故發生在28日清晨7點多，當時清潔隊正在慢車道進行掃街作業，並配備機器人揮舞旗子警示後方來車，然而一名30歲呂姓男子駕駛的藍色自小客車未注意前方狀況，直接衝撞掃街車輛，導致2名正在掃街的隊員和1名開車的隊員受傷，其中一人左小腿骨折。
當時清潔隊以兩輛車一前一後的移動式編制在台灣大道二段慢車道進行清掃工作，後方還有機器人揮舞旗子提醒後方車輛注意。然而，機器人的警示作用並未發揮效果，行車紀錄器畫面顯示，藍色自小客車直接撞上前方車輛，伴隨著「碰」的一聲巨響，機器人被撞倒，正在掃街的清潔隊員也被撞到。事故發生後，其他同仁立即上前協助並報案叫救護車。
台中市第六分局交通分隊長鄧錦宏表示，呂姓駕駛的自小客車不慎碰撞前方的公務小貨車，再推撞前方的公務大貨車，造成公務小貨車駕駛及道路清掃人員共3人受傷。根據現場清潔隊員的描述，有人「腳斷了」，經確認，一名39歲男性清潔隊員左小腿骨折，另一名41歲男性隊員則是後背疼痛無明顯外傷，兩人都已由救護車送醫。此外，小貨車駕駛也前往醫院進行檢查。
這起事故再次提醒用路人務必專心駕駛，特別是在有清潔隊作業的路段更要減速慢行，注意前方路況，以免發生類似的憾事。清潔隊員每天早出晚歸維護城市環境，用路人的一時不注意，可能造成他們生命安全的威脅。
