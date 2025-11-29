台中接班戰開打！楊瓊瓔宣布爭取提名 江啟臣：相信黨中央會做最好安排

針對楊瓊瓔昨宣布爭取黨內提名參選台中市長，立法院副院長江啟臣今天（29日）表示，相信黨中央會做最好的安排。（資料照片／林煒凱攝）

台中接班戰提前開打，國民黨台中市立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布將參選2026年台中市長，「我準備好了！瓊瓔義無反顧，全力以赴」。對此，同樣有意角逐的立法院副院長江啟臣今天（29日）出席活動受訪表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，安排最強、最優、最能帶領台中前進的候選人。

楊瓊瓔昨晚在臉書發文宣布將參選2026台中市長，她表示，自己24歲起擔任台中的民意代表，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔也說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，她要向所有台中市民朋友報告，「我準備好了！」自己未來將推出相關的市政願景，延續盧秀燕的市政建設，「瓊瓔義無反顧，全力以赴」。

對此，黨內同樣有意角逐台中市長的江啟臣今天出席活動受訪時說，國民黨主席鄭麗文昨天在台中，明確強調「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相應機制。

江啟臣表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。他強調，市政永遠優先，讓台中持續發光、讓市民更幸福，是他從政一路走來的信念與初衷。



