台中推下班換位 釋千個機關停車格

台中市自用小客車數量已突破102萬輛，停車位「一位難求」成為民眾通勤、返家的集體焦慮。為翻轉停車困境，市長盧秀燕上任後大力推動「車位共享」政策，並強調「政府以身作則」，打破過去公署車位由公務員獨占的舊習，在下班時段開放機關車位供市民使用。此舉不僅讓鄰近居民大呼方便，更在短時間內為國庫省下高達20億元的興建經費，達成市府、市民與公庫三贏局面。

台中市交通局長葉昭甫20日在市政會議以「活絡停車供給：台中市整體停車規畫暨執行成果」做專案報告，他強調，市府靈活採取「共享車格」模式，不僅釋出機關停車格，更有汽機車共享車格，如郵局前格位白天停機車、晚上變汽車格，極大化空間效率。

盧秀燕直言，過去許多公家機關考量辦公便利，占用大量精華區停車空間，甚至出現公務員「一人一格、全年停放」的現象，這在停車需求極大的商圈或住宅區顯得非常可惜。她認為，既然同仁下班後車位處於閒置狀態，就應釋出給社區居民共享，提高周轉率。

這項「先公後私」的政策成效卓著，根據交通局統計，目前台中市已推動包括西屯、南屯、北屯、豐原、大里及沙鹿等22處機關學校參與，共提供1310個汽車格位。葉昭甫指出，這等同於興建4座立體停車場的規模，直接省下鉅額建設預算，以最快速度增加供給。

對民眾而言，最有感的莫過於親民的收費價格。許多市民得知政策後紛紛申請月租，直言下班後再也不必繞圈找位。其中，北區公所共享車位夜間每小時僅收5元，堪稱「全台最便宜」；南屯區公所月租費僅1000元，連住家在附近的上班族都搶著包月。目前開放場域涵蓋區公所、藝文中心及國小，透過委外智慧化管理，解決安全疑慮並極大化格位價值。

除了增加供給，市府也展現維護公平的決心。盧秀燕強調，公用停車場是市民共享權利，針對過去常見民眾以椅子、雜物私占車位的惡習，市府將加強清理並開罰，確保資源公平分配。交通局表示，未來將逐步引導民間社區大樓加入共享計畫，讓智慧交通轉型真正融入市民生活。