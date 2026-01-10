台中推動冬季景觀綠肥作物 打造海線花田風光
【記者陳世長台中報導】為永續農田地力，解決長期耕作面臨有機質不足的問題，兼顧生態環境及營造農村景觀，台中市政府農業局推動冬季景觀綠肥作物，冬季限定的農村花海正沿著鐵道綻放！大肚區鐵道沿線農田化身繽紛花毯，請把握花期至115年1月中旬期間，搭乘台鐵海線路線，感受農村冬季限定的自然風光。
農業局指出，114年度台中市景觀綠肥推廣總面積約1千餘公頃，主要分布於海線地區，其中大肚區規劃於追分車站至大肚車站間鐵道路廊，並延伸至沙田路兩側農田，形塑具有視覺延伸感的花海景觀，不僅美化農村環境，也成功打造具地方特色的觀光亮點。
農業局說明，推動冬季景觀綠肥作物，不僅著眼於景觀營造，更肩負涵養農田地力的重要功能。台灣地處亞熱帶氣候，雨季集中、豪雨頻繁，導致土壤有機質分解快速，農地長期面臨地力流失問題，透過於第二期稻作收割後，農地冬季休耕期間種植綠肥作物，可有效改善土壤理化性質、增加土壤有機質含量，並減少次期作化學肥料施用量，降低農民生產成本，兼顧生態保育與農業永續經營。
農業局補充除了賞花，也建議民眾安排一趟海線鐵道小旅行，深入體驗地方農特產品與農村風情，讓賞花行程更豐富多元，歡迎各地旅客來台中遊憩。
