台中推動永續觀光傳捷報20家旅館獲低碳認證

▲台中市府觀旅局今(6)日在福華飯店舉辦「114 年台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式」。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市府觀旅局今(6)日舉辦「114 年台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式」，共有20家旅館通過低碳認證，全市累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。同時，為提升旅宿業整體服務品質，觀旅局也協助 31 位旅館從業人員取得國際顧客服務認證(CGSP)，今天齊聚一堂，共同見證台中永續觀光亮眼成果。

觀旅局長陳美秀表示，因應國際永續發展及淨零碳排趨勢，市府積極推動永續觀光，以實踐「永續發展，低碳零碳城市」願景，已接連 2 年獲得全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等多項國際大獎肯定。

廣告 廣告

▲共有20家旅館通過低碳認證，全市累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。(圖／記者金武鳳攝，2025.11.6)

陳美秀指出，市府除了辦理全球永續旅遊準則培訓課程，強化觀光從業人員知能外，也積極輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環 保標章旅館」、「低碳旅館認證」等。其中，低碳旅館更是台中市率先全國推動的永續旅遊城市指標，不僅展現城市前瞻視野，更為台中市開啟通往國際永續觀光新契機！

▲台中福華飯店通過低碳旅館認證，今天由觀旅局長陳美秀頒發低碳旅館證書給協理簡若卿。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.6)

觀旅局表示，為使低碳旅館認證能與中央政策接軌，低碳旅館評分內容除延續既有的減碳指標外，更納入環保標章旅宿的評分項目， 全面強化能源管理與資源循環運用。許多旅館透過設備汰換、智慧能源監控、減塑措施及綠化設計，已成功轉型為兼具環保效益與服務品質的低碳旅館，顯示台中旅宿業者的永續意識已深植經營核心，成為推動低碳城市的重要力量。

觀旅局說明，今年共有 20 家旅館通過低碳旅館認證，依據各旅館 114 年 1 月至 9 月用電量換算之碳排放量，相較前一年同期平均減少約 448.03 公噸，預估全年可減碳達 597.37 公噸，減碳成果相當顯著，減碳量相當於約 6.8 座文心森林公園一整年的固碳量，充分展現台中市推動低碳旅宿政策卓越成效。

▲觀旅局協助 31 位旅館從業人員取得國際顧客服務認證(CGSP)，今天舉辦授證儀式。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.6)

為持續推廣綠色住宿理念，今年觀旅局攜手 28 家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，即日起至明（115）年 1 月 31 日止，鼓勵更多旅客親身體驗低碳旅宿的永續價值，前 1,000名入住旅客可獲得限量低碳小禮物1份，邀請民眾一同以行動支持綠色旅宿， 體驗兼具舒適與環保的住宿選擇。

觀旅局補充，今年 2025 新社花海暨台中國際花毯節活動，自 11 月 8 日至 30 日展開盛大的花卉慶典，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展，將推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，遊客可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會，絕對不容錯過！

觀旅局歡迎民眾來台中賞花、旅遊，優先選擇本市低碳認證旅館入住，以實際行動支持永續旅遊，環保愛地球。更多旅遊資訊及 低碳旅館專屬行銷方案資訊 可至「台中觀光旅遊網」 (https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最強幸運女神 買一杯星巴克咖啡抽中百萬休旅車

台中寵物展11/7快閃四天 百隻龍貓身價千萬同場競賽

台中國際花毯節8日登場 主花毯「飛天小女警」今亮相