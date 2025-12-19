台中推原民租金補助 減輕負擔安心定居

台中市政府推動原住民族租金補助措施，透過制度性支持，族人在城市中住得安心、生活放心。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府推動原住民族租金補助措施，透過制度性支持，族人在城市中住得安心、生活放心。市府表示，每一位移居台中的原住民朋友，在這座城市感受到溫暖與支持，把台中當作新的故鄉，安心久居、穩健發展。

市府指出，原住民族租金補助政策持續滾動檢討與精進。自一一一年起，補助期間由原本半年延長為一年，大幅減輕族人反覆申請的行政負擔，補助資源能更順暢銜接；一一二年起，提高補助經費，每戶每月補助金額由四千元調增至五千元，年度總預算由七四八萬元提升至一千八百萬元。

原民會表示，居住於北屯區的七十四歲田先生與配偶已退休，家庭主要仰賴有限的退休收入支應日常開銷，每月租金成為不小的負擔。

田先生申請原住民族租金補助已滿三年，他分享，補助有效減輕了經濟壓力，老夫妻得以繼續住在熟悉的社區，維繫原有的人際網絡與生活節奏。「不用為了租金煩惱搬家，晚年生活多了一份安心。

居住在神岡區的28歲林小姐，單親媽媽獨自照顧兩名年幼子女，承擔家庭生活與經濟壓力。

林小姐表示，租金補助直接減輕家庭負擔，降低因租金調漲而被迫搬遷的風險，孩子在穩定的環境中安心成長。此外，房東因成為公益出租人可享有稅負減免，也提高續租意願，對家庭長期穩定居住帶來正向助益。

原民會提醒，一一五年度原住民族租金補助申請期間自一一五年一月二日起至三月2二止，符合資格且有租屋需求的原住民朋友，可備妥相關文件，向戶籍所在地區公所原住民服務櫃檯，或向台中市政府原住民事務委員會提出申請。