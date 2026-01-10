台中推家用廚餘機補助萬台「一週秒殺」 盧秀燕：先嚴審再談加碼

台中市政府推動全台最大規模「家用廚餘機補助計畫」，1月2日開放申請，短短一週1萬台補助名額已全數額滿，不少市民要求加碼。對此，台中市長盧秀燕今（10日）表示，市政府會先審查，若有不實會剔除資格、追回補助，嚴重一點的會移送法辦，才會再決定是否增加補助。

盧秀燕上午出席台中清水玉京天公祖總廟龍柱完成大典後，在立委楊瓊瓔及黃健豪的陪同下受訪。

有關家用廚餘機補助是否加碼的問題，盧秀燕表示，台中市是全國補助量最大的，也是六都唯一補助廚餘機的，因為數量高達1萬台，結果切中民眾的需求，在一個禮拜左右就已經秒殺那1萬台，都被申請了。

盧秀燕指出，可見這個政策是被接受、也符合民眾的需求。中市府感謝所有的民眾在家庭廚餘上盡心盡力。不過另外一方面，因為這是來自於公家的預算，所以也希望整個制度是公平的、合法的，因此，對於這1萬台申請的人，中市府要先進行查核。

盧秀燕說，因為有發現，有少數人卡位，或者不是申報者、或者是可能沒有買廚餘機，所以要先把這一階段清查。清查完以後，如果裡面有申報不實，甚至有詐財情形的話，第一個會剔除資格。

盧秀燕提到，第二會取消補助，也會追回補助。第三不排除，嚴重時也會移送法辦，所以中市府會先在這個階段，高達1萬台先清理、查核一下；然後再決定下一個步驟、下個階段要不要再增加補助。

