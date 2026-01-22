台中推尚泳計畫 大甲國小新建溫水泳池禮堂

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市長盧秀燕今天到大甲國小視察老舊禮堂拆除重建規劃，並宣布推動「台中尚泳計畫」，將新建一座有室內溫水游泳池的禮堂，打造兼具教學、運動與社區共享功能的校園空間。

盧秀燕今天表示，大甲國小創校至今129年，因歷史悠久，校內許多設施已顯老舊，極需更新。學校禮堂年代久遠，必須拆除重建，因此納入115至117年度老舊校舍拆除重建，同步以「台中尚泳」計畫導入游泳教學設施，回應地方長期對游泳學習資源不足的需求。

盧秀燕指出，台灣作為海洋國家，希望國民與孩子們都能學會游泳。台中市的學童游泳檢測通過率僅約三成五，不僅關乎運動習慣，更涉及親水環境中的安全能力。台中市今年1月正式推出「尚泳計畫」。

「尚泳計畫」有三大方向，第一、增加孩子的游泳課程；第二、推廣游泳運動，增加相關比賽與選手培育；第三、擴充游泳場地。並非每所學校都能興建游泳池，採取多元策略。

盧秀燕說，將先運用現有國民運動中心的游泳池，學校就近使用；其次，補助學校與合格的私人游泳池合作；在游泳資源嚴重不足的地區，評估新建游泳池。考量「甲安埔」地區目前僅有一座私立游泳池，公立游泳資源明顯不足，決定結合「尚泳計畫」，在此興建該地區第一座公立游泳池。

新建案將規劃為兩層樓建築，一樓為室內溫水游泳池，二樓為挑高禮堂。一個場地便能兼具多重功能，不會排擠學校原有的活動空間。「尚泳計畫」在台中市新建的第一座游泳池。總經費將增加約新台幣1.5億元，連同禮堂重建，整體工程預計投入約2.85億元。（編輯：黃世雅）1150122