台中推機關停車位共享 市府：提升效率與使用公平性

台中市為全台人口第二多的城市，停車需求長期居高不下，市長盧秀燕今(20)日於市政會議表示，市府要求政府機關釋出下班後及離峰時段的停車位供市民共享，活化原本閒置的空間，累計新增約六、七萬個停車位，並透過數位工具提升管理效率，讓停車更容易尋找、使用更公平。

交通局長葉昭甫於會中以「活絡停車供給：台中市整體停車規劃暨執行成果」進行專案報告指出，市府推動「活絡停車供給」政策，從智慧停車、車位共享、新增車位及停車場再生等多面向著手，提升整體管理效能，葉昭甫表示，盧市長上任以來，已投入逾百億元經費擴充停車量能，建置超過1萬格路邊智慧化車位，並引入複合式停車場概念，打造更安全、便利的使用環境。

交通局說明，停車政策已由單純增加車位，轉為強調「有效管理與智慧運用」，以提升車格使用效率為目標。市府持續優化「台中交通網App」，整合找車位、即時剩餘格位及行動支付功能，並於商圈與景點設置停車資訊導引面板，即時引導車流，減少壅塞與碳排放。

在車位共享與環境升級方面，市府依循「先公後私」原則，推動機關及學校停車位離峰共享，同時興建路外及複合式停車場，結合公園、校園與轉運設施，並推動停車場再生及電動車充電設施建置，落實智慧管理與綠色運輸，交通局表示，未來將持續結合科技創新、制度優化與城市發展方向，精進停車政策，全面提升台中市停車服務品質，打造更順暢、宜居的交通環境。