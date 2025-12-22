台中推熱水器補助！低收入戶最高可領1萬2 須消防局評估

隨著氣溫逐漸下降，台中市民使用燃氣熱水器的頻率增加，這也使一氧化碳中毒的風險上升。為了保障民眾的安全，台中市消防局推出「一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換補助措施」，經訪視評估需遷移或更換者，一般民眾補助3千元，低收入戶最高補助1萬2千元。

台中推熱水器補助計畫，低收入戶最高可領1萬2千元。（圖／翻攝自pexels）

根據該計畫，民眾只需撥打電話聯繫轄區消防分隊，預約訪視服務，經評估後若確認有必要遷移或更換熱水器，則一般民眾可獲得3千元的補助，而低收入戶則最高可獲得1萬2千元的補助，每戶僅限申請一次。

消防局提醒，使用熱水器時應遵循「五要」原則，包括保持良好的通風、選擇合格的產品、使用正確的型式、注意安全的安裝，並定期進行檢修。 （圖／台中市消防局提供）

消防局提醒，使用熱水器時應遵循「五要」原則，包括保持良好的通風、選擇合格的產品、使用正確的型式、注意安全的安裝，並定期進行檢修。若有熱水器安裝的安全疑慮，民眾可撥打119或直接聯絡當地消防分隊，消防人員將提供協助。

