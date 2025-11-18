台中推空污防制教育 校園落實淨零與綠生活行動
記者徐義雄／台中報導
台中市政府教育局辦理「攜手淨零好空氣，共創校園綠生活」系列計畫行動，結合教師研習與到校宣導等活動，推動校園空氣污染防制教育，校園成為守護呼吸安全的第一線。
教育局指出，教師研習於暑期間在三光國中舉辦「藍與黑大對決─搶奪天空的顏色」桌遊課程，遊戲化學習方式開發空氣品質主題教材，推動SDGs11永續城市與社區理念。
此外，教育局到台中市多所國中小校園進行宣導，宣導課程以「We need to change」為主軸，引導學生認識「空氣品質旗幟」，生活習慣反思污染源。活動透過互動體驗、遊戲學習及簡易實驗等多元方式，學生能認識空氣污染成因、健康危害與防護行動，了解不同等級的健康防護措施。
市府推動「都市退燒全民植樹計畫」，辦理校園綠美化與生態植栽行動，透過師生共同參與植樹體驗課程，學生理解樹木對改善空氣品質與減緩氣候變遷的貢獻；各校每天查詢空氣品質監測資訊並懸掛對應旗幟外，運用電子跑馬燈、校園廣播或大型看板傳遞即時資訊。
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 6 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 8 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 小時前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 12 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 1 天前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 1 天前
毒雞蛋延燒！石崇良擴大查驗「點名籠飼」 蛋農轟：劃錯重點！
「芬普尼」雞蛋風暴持續延燒，衛福部長石崇良日前表示將擴大查驗市售雞蛋，主要鎖定風險較高的「籠飼蛋」，直指洗選蛋上標註「編號C」的籠飼蛋為主要查核對象。此言論引發蛋農強烈反彈，同時彰化縣文雅畜牧場管制中的四萬顆雞蛋外流事件，更使毒蛋風波擴大，彰化縣府已宣布將對全縣933家蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測。中天新聞網 ・ 7 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 1 天前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 1 天前
入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風將在明天報到，對此氣象署指出，明天北部、宜蘭率先降溫至19度，且越晚將會有越明顯雨勢；18日到20日清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，空曠地區下探13度，預計19日開始水氣減少，22日東北季風減弱，各地明顯回溫。 氣象署指出，這波東北季風比過往幾波還強，影響時間從明日到21日，各地明顯轉涼甚至偏冷，18、19整日及20日清晨感受最涼，20日白天及21日稍有回升但不明顯，週末氣溫才會明顯回升。 明天桃園以北、宜蘭先降溫越晚越涼，清晨至上午21至23度，下午溫度快速下降，晚間約19、20度；18、19日整日偏涼，早晚15、16度，白天18、19度；20日晚15、16度，白天約20度；21日早晚17、18度，白天約21度。 至於中南部明天氣溫仍有29度，但18日起氣溫下降，早晚降至16、17度，白天23至26度；19日早晚16至18度，白天22至24度；20日清晨受輻射冷卻效應影響降至15、16度，空曠地區下探13度；花東明天早晚約22度，白天約27至29度；18、19日早晚18至20度，白天21至26度；20、21日早晚18、19度，高溫新頭殼 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 2 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 1 天前